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Киев перестал быть лидером среди городов с самыми высокими ценами

Киев перестал быть лидером среди городов с самыми высокими ценами
С начала этого года в Украине подорожали многие продовольственные товары, однако Киев не является единственным городом, где самые высокие цены.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Донецк стал лидером по количеству позиций самых дорогих продуктов. В этом городе продаются самые дорогие в Украине гречка, мука и овощи. Черновицкая область обогнала другие регионы по ценам на колбасу и мясо. В этой области произошел самый большой скачок цен – за четыре месяца мясо подорожало сразу на 23 процента. Самую дорогую вареную колбасу сейчас продают в Киеве и Запорожской области.

А вот самые дешевые продукты питания можно найти в Хмельницкой области. Именно в этом регионе зафиксированы самые низкие цены на большую группу продовольственных товаров. В первую очередь, это сахар, картофель и яйца. Что касается цен в Киеве, то в столице можно найти самую дешевую гречку. Напомним, что с начала текущего года самыми быстрыми темпами росли цены на яйца, мясо и колбасу.
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