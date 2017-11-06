Гриневич в НАТО: глава Минобразования расскажет о новом законе «Об образовании»

Как информирует replyua.net, целью визита является ознакомление союзников по Североатлантическом Альянсе с новым законом «Об образовании». В частности Гриневич расскажет о языковой статье закона, которая должна обеспечить надлежащую защиту прав нацменьшинств, а также развитие государственного языка Украины.
Сообщается, что в ходе визита председатель Минобразования Украины проведет встречу с представителями стран-членов НАТО на уровне послов. Из-за языковой статьи закона Украины «Об образовании», как сообщалось ранее, Венгрия заявила о намерении блокировать интеграцию Украинского государства в Европейский Союз и Североатлантический Альянс. Сам же закон, как известно, был принят депутатами Верховной Рады Украины 5 сентября 2017 года. С вступлением закона в силу в Украине началась образовательная реформа. Примечательно, что глава Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом нашей страны закон «Об образовании» 25 сентября текущего года.