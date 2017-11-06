Полторак: «Уже завтра мы готовы представить новую военную технику – БТР-4 Е»

Так, в понедельник, 6 ноября в городе Бангкок (Таиланд) была проведена встреча между главой Минобороны Украины Степаном Полтораком, Главнокомандующим Королевской тайской армии Чалермчаи Ситтисартом и вице-премьеро-министром обороны Королевства Таиланд Правитом Вонгсувоном. Во время переговоров Степан Полторак проинформировал о безопасности в государстве и реформах, которые сейчас проводятся в Украине, а также рассказал о позитивных изменениях в оборонно-промышленном комплексе.
В частности, председатель оборонного ведомства Украины заявил: «В последнее время в Украине начали работу новые конструкторские бюро. Как результат, уже завтра мы готовы представить новую технику – БТР-4 Е, который по результатам испытаний был нами усовершенствован». В это же время глава Минобороны Украины пригласил своего коллегу посетить с визитом Украину и собственными глазами увидеть изменения, которые происходят в рядах Вооруженных сил Украины, а также в государстве в целом. Полторак подчеркнул: «Мы готовы к сотрудничеству в оборонно-промышленной сфере и в ряде других вопросов двусторонней деятельности».