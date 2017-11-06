Полиция ищет на завтра браслет для Авакова-младшего, - СМИ

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, во вторник, 7 ноября полиция наденет на сына министра внутренних дел Александра Авакова электронный браслет. В частности источник сказал: «Глава Национальной полиции Украины Князев пообещал надеть ему браслет во вторник». Также источник отметил, что в настоящее время осуществляются поиски браслета для сына главы МВД.
Насколько известно, ранее была обнародована информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не может выполнить постановление фемиды о мере пресечения для Авакова-младшего, так как свободных электронных браслетов в Министерстве внутренних дел, как оказалось, нет. Известно также, что решением суда Александр Аваков был отпущен под личное обязательство. Также суд обязал фигуранта дела о рюкзаках для МВД сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.