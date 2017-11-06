валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

СМИ: скандальный Онищенко оформляет гражданство в Германии

СМИ: скандальный Онищенко оформляет гражданство в ГерманииБежавший из Украины народный избранник Александр Онищенко несколько месяцев тому назад подал документы для получения немецкого гражданства, о чем в интервью Deutsche Welle сообщил бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен.

Как информирует replyua.net, руководитель общины лично способствует нардепу-беглецу в получении немецкого гражданства, в том числе он обратился за помощью в высшие инстанции с рекомендательным письмом, в котором подчеркнул выдающуюся роль, которую для его общины играет украинский олигарх. В частности Бескен сказал: «Уже несколько раз я интересовался состоянием дел, и мне давали понимать, что процесс продвигается успешно. У меня были сомнения, что удастся все так быстро сделать, но при актуальной информации все положительно должно решиться».

Согласно со словами бургомистра, одиозный Онищенко, владеющий на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, зарегистрировал в Герцлаке место жительства. Это было летом 2017-го. Если принимать к вниманию длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных производств относительно него он, вероятно, соответствует критериям на получение гражданства. При этом председатель поселка не берется давать оценку проблемам с законом новоиспеченного односельчанина из Украины, хотя не один раз он слышал о них.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
05 ноя 2017
15626

Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

За словами волонтера Романа Доніка, вже зараз можна спрогнозувати чим закінчаться синхронні обстріли на фронті, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній

05 ноя 2017
6464

Блогер: хтось буде кричати, що винувата влада, але я вас розчарую

За словами блогера Мирослава Гая, останнім часом ми спостерігаємо нагнітання обстановки та спроби дестабілізації у всіх сферах суспільного життя. І цьому є доволі просте пояснення, - про це виданню

05 ноя 2017
6087

Блогер: после этого заявления Саакашвили оправдывать ложь своего кумира – не просто стыдно, это презрительно

Вполне понятно, когда сторонники Саакашвили не уважают своих оппонентов. Это неприятно, но понятно – «революция» 17 октября бездарно слита в унитаз, появившийся после прорыва границы, рейтинг «лидера

05 ноя 2017
4705

Волкер возразил корреспонденту ТАСС: никаких «повстанцев» на Донбассе нет, там все контролирует Россия

Два дня назад специальный представитель США по Украине Курт Волкер дал брифинг в Вашингтоне. Можно сказать, что он остается непреклонным и называет вещи своими именами. Он похож не на дипломата,

Последние новости

В Днепропетровской области пойманы воры-убийцы

Стрельба в Техасе: Трамп сделал заявление об оружии в США

Семенченко и Соболев придумали, как отменить неприкосновенность

Увеличивается число погибших в результате тайфуна во Вьетнаме

В сети появились снимки роскошного особняка Илона Маска

Смертельное ДТП во Львовской области

Политолог: теперь отставка Ващиковского – это только вопрос времени

Владельцу авто на еврономерах в Украине присудили большой штраф

Трамп не намерен ограничивать продажу оружия в США

Онищенко хочет получить гражданство Германии

Политолог: Украина на пороге новой реформы, которую больше всего ждет мелкий бизнес

Vodafone снова повысил тарифы

Сергей Таран: «Нормандская четверка» уступила роль лидера США в урегулировании конфликта на востоке Украины

В «ЛДНР» выступили российские знаменитости

Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса

Политолог: отмена Поставновления «Оппоблока» и «Батькивщины» даст возможность стартовать медреформе

Киев перестал быть лидером среди городов с самыми высокими ценами

Мацаревич: Россия не представляет серьезной угрозы для Польши

Южный берег Крыма изуродовали непонятной бетонной конструкцией

Гриневич в НАТО: глава Минобразования расскажет о новом законе «Об образовании»

 Новости за день