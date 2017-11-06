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Топ-менеджер «Нафтогаз-Украины» выводил валюту в оффшоры

Топ-менеджер «Нафтогаз-Украины» выводил валюту в оффшоры Топ-менеджер «Нафтогаз-Украины» Сергей Алексеенко выводил валюту в оффшоры, несмотря на ограничения Национального банка Украины, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Громадське».

В сообщении говорится, что глобальное журналистское расследование установило, что для топ-менеджера «Нафтогаза» Сергея Алексеенко создали компанию в оффшоре для вывода валюты за рубеж, чтобы не сталкиваться с ограничениями по валюте, которые действуют в Украине. Это следует из обнародованных в воскресенье документов Paradise Papers. Также СМИ выяснили, что к схеме по выводу иностранной валюты может быть причастен Альфа-Банк. В это же время отмечается, что счет для фонда Алексеенко решили открыть в Банке Кипра.

Насколько известно, Сергей Алексеенко начала свою карьеру в «Нафтогаз-Украины» в июле месяце 2014 года и был назначен уполномоченным по перспективным проектам. В настоящее время он является членом правления дочерней компании «Нафтогаза-Украины» - «Укртрансгаз». Как известно, это предприятие несет ответственность за передачу и хранение природного газа. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал документы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков мирового уровня.
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