Дипломат рассказал о переломном моменте в войне на Донбассе

Если проанализировать риторику российского президента Владимира Путина за последнее время, можно утверждать, что в Москве с начала военных действий на Донбассе намеревается дать «задний ход» и минимизировать свои потери в Украине. Как передает replyua.net со ссылкой на «24», такую точку зрения в своей статье для издания Atlantic Council представил экс-американский посол в России Александр Вершбоу. Он считает, что именно сейчас необходимо предпринять ряд жестких мер для прекращения военных действий на Донбассе. В частности, дипломат отметил, что в данном контексте первым шагом стал линия, воплощаемая спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.
«Следующим шагом, который даст возможность остановить военные действия на Донбассе, должно стать предоставление Соединенными Штатами Украине оборонительного вооружения. Это не станет причиной эскалации конфликта, считает автор статьи. Будучи жертвой агрессии, Украина заслужила на то, чтобы получить помощь для самозащиты», - подчеркнул он.
Помимо этого, Вершбоу призвал администрацию Трампа немедленно реализовать новый закон о санкциях, проведя все соответствующие консультации с европейскими партнерами.