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Названа цель визита помощника Госдепа США в Украину

Названа цель визита помощника Госдепа США в УкраинуПомощник секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Весс Митчел прибудет с визитом и пробудет в Украине с 14 по 16 ноября текущего года, о чем сообщает пресс-служба ведомства США.

Как информирует replyua.net, Митчелл встретится с украинскими властями, а также представителями гражданского общества и бизнесменами. В сообщении пресс-службы отмечается: «Митчелл проведет встречу в Киеве с высокопоставленными чиновниками украинского правительства, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украинского государства, а также призвать Украину продолжать проводить критически важные реформы в стране».

В это же время сообщается, что Митчелл также намерен провести встречу с бизнес-лидерами и представителями гражданского общества, чтобы «обсудить усилия Украины в вопросе превращения государства в процветающую, безопасную и демократическую страну Европы». Ранее сообщалось, что 4 ноября государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с Петром Порошенко сообщали о назначении Митчелла своим помощником и о том, что он намерен в ноябре приехать с визитом в Украину.
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