Ващиковский отказался посещать украинский музей из-за заявлений его директора

Витольд Ващиковский, глава Министерства иностранных дел Польши, находясь с визитом во Львове, отказался от посещения Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого». Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, свое нежелание посещать музей Ващиковский объяснил тем, что директор этого музея ранее заявлял, что в 1918 году Польша оккупировала западные регионы Украины.
Глава польского МИДа отказался заходить в музей, но при этом возложил цветы к памятнику жертвам коммунистического режима, который находится возле музея. «Министр спросил меня, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Поэтому он резко развернулся с порога и не зашел в музей. Это было, по моему мнению, сделано умышленно, это умышленный политический шаг», - заявил Руслан Забилый, директор музея.
Напомним, что ранее Ващиковский поприветствовал заявление украинского МИДа о том, что в Украине нет антипольских настроений, однако подчеркнул, что Польша ждет конкретных шагов от украинской стороны по историческим вопросам.