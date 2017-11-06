Украина стала одним из лидеров рейтинга самых несчастных стран

Сотрудники Центра изучения общественного мнения Института Гэллапа в США обнародовали рейтинг самых несчастных стран, и в тройку лидеров вошли Украина, Южный Судан и Гаити, передает replyua.net со ссылкой на Нуѕег.
Эксперты объяснили включение в рейтинг Украины тем, что в стране четвертый год не прекращается военный конфликт, который вредит экономике, и ее рост очень медленный. Более того, Украина стала единственным европейским государством, включенным в антирейтинг. В институте подчеркнули, что Украина занимает третье место в списке – около 41 процента украинцев могут считаться несчастными людьми, поскольку находятся в тяжелой ситуации. На первом месте оказался Южный Судан (47 процентов граждан чувствуют себя несчастными), на втором месте – Гаити (43 процента).
Специалисты отметили, что только девять процентов населения Украины можно назвать счастливым и процветающим, остальные 50 процентов граждан находятся в так называемом промежуточном состоянии. В рейтинг самых счастливых стран попали Исландия, Дания и Норвегия.