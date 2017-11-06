В Кабмине рассказали, как украинцы будут отдыхать на Новый год

В этом году новогодние каникулы будут такими же долгими, как и в прошлом году. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Урядовый курьер», на Новый год у украинцев будет три выходных дня, и на Рождество можно будет тоже отдохнуть в течение трех дней. В этом году выходных дней будет на один меньше, чем в прошлый Новый год.
«На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Новогодние продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 7 января (Рождество) 2018 приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем», - говорится в заявлении. Три дня подряд, 6,7 и 8 января, украинцы опять будут отдыхать.
Напомним, что ранее в правительстве говорили о том, что в Украине сократится количество «красных» дней календаря. 8 марта и 9 мая станут рабочими.