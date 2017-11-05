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Правоохранители займутся проверкой издевательств в Одесском госпитале

Правоохранители займутся проверкой издевательств в Одесском госпитале
Правоохранительные органы собираются проводить проверку в связи с возможным халатным обращением с пациентами в Одесском военном госпитале. Об этом сообщает replyua.net.

Волонтерка Наталья Арестова разместила гневный пост в своих соцсетях об ужасном обращении персонала с пациентами военного госпиталя. Этот пост привлек внимание прокуроров и они приняли решение должным образом проверить работу медиков в медучреждении. Арестова писала в посте о том, что у больных наблюдаются огромные пролежни, большая потеря веса, а так же пневмония в запущенной стадии.

По информации предоставленной другим волонтером этого же госпиталя, двое пациентов, которые были переведены из Одессы во Львов, получили должную и качественную помощь, так же перенесли операцию по стабилизации позвоночника, но она привела к полному параличу. Мужчины не могли есть самостоятельно, не говоря уже о том, чтобы двигаться. Пациентов нужно было кормить через зонд. Медики заверяют прокуратуру о том, что предоставили пациентам все нужные условия и качественный уход, но избежать пролежней не удалось ввиду паралича. Прокуратура не изменила своего решения и приступила к досудебному расследованию по статье 425 часть 3.
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