валюта
СпецтемаКуприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

Експерт: те, про що говорили Луценко і Гройсман, торкнеться кожного у малому бізнесі

Експерт: те, про що говорили Луценко і Гройсман, торкнеться кожного у малому бізнесі
За словами політичного експерта Олесі Яхно-Белковської, малий і середній бізнес і Україні наразі переживає не найкращі часи. Тим не менш, уряд виступає з ініціативою, яка має трохи змінити цю ситуацію, - інформує видання replyua.net.

Зокрема, політолог нагадує, що наразі внесок малого і середнього бізнесу в економіку України не надто високий – всього 15% від загальнодержавного ВВП. При цьому, у розвинених країнах цей показник не падає нижче за 30%, а іноді сягає навіть 60%. У посланні до ВР президент акцентував увагу на тому, що малому бізнесу зараз доволі важко – він змушений платити за високими комунальними тарифами і не може розраховувати на субсидії. Крім того, вже понад три роки не оптимізувалась система сплати податків.

У ході засідання Ради регіонального розвитку очільник уряду Володимир Гройсман закликав припинити «епідемію силового тиску на бізнес». За його словами, уряд вже зараз розробив законопроект, який би дозволив уникнути надмірних перевірок та передбачити відповідальність для правоохоронців, які проводять необґрунтовані обшуки і перевірки підприємців. До цієї позиції долучився і Юрій Луценко, який назвав ненормальною ситуацію, коли представник будь-якого правоохоронного органу може проникнути практично на будь-яке підприємство. Цю проблему дозволило б вирішити створення служби фінансових розслідувань. Тож, одна із найважливіших реформ, яка на нас чекає – це фіскальна реформа. Її якість буде залежати, у тому числі, і від дискусії, яка навколо неї складеться, - наголошує політолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Куприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
04 ноя 2017
12119

Куприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

Лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили, сидя в палатке под Верховной Радой, наверное, даже предположить не могу, чем для него обернется прямой эфире на телеканале, где он не так давно был

05 ноя 2017
8579

Нежданный поворот: экс-спикер парламента Грузии поддерживает аннексию Крыма и российские видение войны на Донбассе

Вчера на канале «Россия 1» была гостья экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Стояла эта женщина рядом с Жириновским и «подпевала» ему

05 ноя 2017
5297

Манн: «Если бы у Украины была еще пара таких друзей, как Волкер, она бы прекратила свое существование»

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал самые последние новости, информирует replyua.net. По его словам, Курт Волкер, спецпредставитель США по

Последние новости

Експерт:не варто перейматись за РФ – у неї багато ресурсів і вона століттями стоятиме непохитно. Чи ні?

Приехал за пенсией: полиция задержала помощника коменданта «ДНР»

Експерт: те, про що говорили Луценко і Гройсман, торкнеться кожного у малому бізнесі

Пострадавшему в Днепре полицейскому ампутировали ногу

Десантники України отримали нову назву

Помічника коменданта «ДНР» затримали на Донбасі

У Луценка зросла заробітна плата

Ващиковський відмовився відвідувати львівський музей через слова про окупацію

У 2017 році у Росії відбувся демографічний обвал

Волкер хочет посетить Донецк и Луганск

Пучдемон сдался бельгисйской полиции

Москва хочет разместить военную базу на Кубе

Мужчина, убитый в Харькове, выбирал киллеров для убийства Вороненкова – эксперт

Рейтинг Трампа опустился ниже показателя поддержки всех прежних президентов

Полиция в центре Москвы начала задерживать людей

ЧП в Первомайске: пьяный охотник выстрелил в девочку, ребенок в коме

В ближайшее время Пучдемона арестуют в Брюсселе

Война не зря «гибридная»: Казанский пояснил, почему РФ «подорвала» только Донбасс

Арестован принц Саудовской Аравии

Волкер заявил о готовности посетить Луганск: стало известно об условиях

 Новости за день