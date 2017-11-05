Експерт: те, про що говорили Луценко і Гройсман, торкнеться кожного у малому бізнесі

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами політичного експерта Олесі Яхно-Белковської, малий і середній бізнес і Україні наразі переживає не найкращі часи. Тим не менш, уряд виступає з ініціативою, яка має трохи змінити цю ситуацію, - інформує видання replyua.net.Зокрема, політолог нагадує, що наразі внесок малого і середнього бізнесу в економіку України не надто високий – всього 15% від загальнодержавного ВВП. При цьому, у розвинених країнах цей показник не падає нижче за 30%, а іноді сягає навіть 60%. У посланні до ВР президент акцентував увагу на тому, що малому бізнесу зараз доволі важко – він змушений платити за високими комунальними тарифами і не може розраховувати на субсидії. Крім того, вже понад три роки не оптимізувалась система сплати податків.У ході засідання Ради регіонального розвитку очільник уряду Володимир Гройсман закликав припинити «епідемію силового тиску на бізнес». За його словами, уряд вже зараз розробив законопроект, який би дозволив уникнути надмірних перевірок та передбачити відповідальність для правоохоронців, які проводять необґрунтовані обшуки і перевірки підприємців. До цієї позиції долучився і Юрій Луценко, який назвав ненормальною ситуацію, коли представник будь-якого правоохоронного органу може проникнути практично на будь-яке підприємство. Цю проблему дозволило б вирішити створення служби фінансових розслідувань. Тож, одна із найважливіших реформ, яка на нас чекає – це фіскальна реформа. Її якість буде залежати, у тому числі, і від дискусії, яка навколо неї складеться, - наголошує політолог.