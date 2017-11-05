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Пострадавшему в Днепре полицейскому ампутировали ногу

Пострадавшему в Днепре полицейскому ампутировали ногуСотрудник Национальной полиции Украины в городе Днепре, который пострадал в результате того, что под ноги ему бросили гранату, потерял ногу на операционном столе, о чем пишет replyua.net, ссылаясь на «112 Украина».

В частности главврач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко заявил: «Один из бойцов Нацполиции был доставлен в Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Врачам скорой помощи удалось предотвратить большую потерю крови… Так вышло, что полицейскому бросили гранату под ноги, и одну из конечностей полностью…разбило голени, кости стопы. Мы провели консилиум и как следствие пошли на ампутацию ноги, чтобы только спасти жизнь. Сейчас все жизненные функции полицейского работают нормально».

Как известно, ранее сегодня сообщалось, что в Днепре квартирные воры во время задержания взорвали гранаты. Пятеро полицейских в результате получили осколочные ранения. Происшествие в городе произошло в ночь на 5 ноября.
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