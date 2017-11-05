Десантники України отримали нову назву

Цього місяця Високомобільні десантні війська українських Збройних сил змінюють назву на Десантно-штурмові війська. Як інформує replyua.net, про це повідомляється на Facebook-сторінці 79-ї десантно-штурмової бригади. У тому числі, деякі зміни очікуються в елементах форми одягу та атрибутики. Перед десантниками поставлено головну місію – у всьому бути першими і кращими, бути в курсі всіх подій та виконувати найбільш складні завдання – це все залишається актуальним для «крилатих піхотинців», - йдеться в повідомленні бригади.
За словами командувача ВДВ ЗСУ Михайла Забродського, очікується, що будуть змінені цілі і принципи застосування таких підрозділів, а також форма, «яка головним чином буде схожа на традиції подібних підрозділів більшості країн світу».
«Берети і тільняшки кольору неба для десантників всіх поколінь залишаться святинею, символом причетності до відомого десантного братства. Це - історія, традиції, яких ніхто не заперечує. Однак вже скоро десантники сучасного періоду розвитку ЗСУ, воїни оновлених десантно-штурмової військ, представники нового покоління захисників України стануть іншими», - підкреслив Забродський.