Помічника коменданта «ДНР» затримали на Донбасі

Неподалік від міста Волноваха, що у Донецькій області, правоохоронці затримали мешканця Макіївки, який працював на підконтрольних Росії терористів, інформує replyua.net з посиланням на поліцію регіону. При цьому зазначається, що протягом майже всього життя чоловік надавав приватні послуги з перевезення на власному автомобілі, а три роки тому у серпні він став помічником чергового коменданта «ДНР» у військовій комендатурі бойовиків. «Серед його обов’язків був прийом викликів від мешканців і напрямок патрулів за вказаною адресою, - повідомили в поліції.
У той же час, чоловік не отримував фінансової нагороди за свою роботу – лише набори продуктів, завдяки яким харчувалася його сім’я. У лютому 2015 року найманець бойовиків звільнився з комендатури та почав працювати експедитором на газовозі, перевозив автомобільне паливо з кордону РФ. Мешканець Макіївки зареєструвався в Волновасі у якості переселенця та планував отримувати пенсію від українського уряду.
Неподалік від в’їзду у Волноваху чоловіка затримали правоохоронці і під час перевірки встановили його злочинну діяльність, передбачену ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).