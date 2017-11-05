Ващиковський відмовився відвідувати львівський музей через слова про окупацію

Глава зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольд Ващиковський вже другий день офіційно перебуває з візитом у Львові. Як передає replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», польський міністр відмовився від відвідин Національного музею-меморіалу
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького». Так, Ващиковському не сподобалася заява директора музею, у відповідності до якої у 1918 році Польща окупувала Західну Україну.
Ващиковський поклав квіти біля пам'ятника жертвам комуністичних злочинів поруч із музеєм «Тюрма на Лонцького». Згідно з програмою, передбачалося відвідання музею, але польський міністр розвернувся на вході. «Ващиковський мене запитав, чи відбулася окупація західноукраїнських земель у 1918 році. Я сказав, що так, що це була саме окупація. Після цього він різко розвернувся з порогу та не увійшов до музею. На моє переконання, цей політичний крок», - так прокоментував ситуацію на місці Руслан Забілий, котрий обіймає посаду директора музею.
Варто нагадати, що 5 листопада Вітольд Ващиковський у Львові зазначив в інтерв'ю представникам польських медіа, що Варшава очікує від Києва реальних кроків по українсько-польському примиренню в питаннях спільного історичного минулого.