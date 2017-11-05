Мужчина, убитый в Харькове, выбирал киллеров для убийства Вороненкова – эксперт

Эдуард Аксельрод, которого убили в Харькове, был непосредственным образом причастен к убийству бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова. Как передает replyua.net, такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook представил политтехнолог Виктор Уколов. «Это убийство стало подтверждением версии прокуратуры относительно того, что организовать убийство депутата Госдумы Российской Федерации мог вор в законе Тюрин. Согласно информации сотрудников следствия, расстрелянный в Харькове Эдуард Аксельрод вместе со знакомым Тюрина Юрием Василенко выбирали киллеров, чтобы убить Дениса Вороненкова», — написал он. Кроме того, по словам эксперта, таким образом была оборвана связь между заказчиком и убийцей.
«Это известная схема — для обрыва связи киллера и заказчика, нужно убрать организатора, контактировавшего с киллерами. Принято считать, что как раз по таким причинам убитый глава МВД Кравченко мог непосредственно контактировать с убийцей Гонгадзе — Пукачем», — подытожил политтехнолог.
Как известно, ранее появилась информация об убийстве мужчины в центре Харькова. Нардеп Игорь Мосийчук отметил, что это убийство напоминало убийство Амины Окуевой.