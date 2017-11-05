Война не зря «гибридная»: Казанский пояснил, почему РФ «подорвала» только Донбасс

Украинский журналист Денис Казанский в интервью «Апострофу» заявил, что Россия не смогла организовать то, что ей удалось в Донецке и Луганске, так как даже в тех регионах, где пытались провести пророссийские протесты, элиты никогда не были полностью лояльными к Москве, передает replyua.net.
«Совершенно не зря эта война называется «гибридной». Если бы не Россия, ее никогда бы не было. Однако и Москва не пошла на вторжение, не заручившись поддержкой кланов на местах. Российские войска только туда вторглись, где их на местах полностью поддерживали представители элит. Речь идет о Крыме и Донбассе. Но в других регионах, в первую очередь, местные власти не были так положительно настроены по отношению к Москве. Кроме того, очень важно, что такая урбанизация все же отсутствует в Одесской и Харьковской областях», - пояснил Казанский. Журналист подчеркнул, что сепаратистские настроения в Донецкой области появились среди шахтеров.
«Население там очень разочаровалось в связи с тем, что шахты закрылись, начался экономический кризис, люди с ненавистью относились к Украине, поскольку никто не забыл, как в девяностые годы все закрылось и перестало работать, регион начал деградировать. А в других регионах такого не было, поскольку, несмотря на всю пророссийскость самого Харькова и самой Одессы, в этих регионах немало сел, где разговаривают на украинском, особенно это касается Харьковской области, я и не думал, что она такая украиноязычная», - заявил Казанский.