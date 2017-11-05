В Черновцах объяснили, почему Милу Кунис не пустили в родной дом

В августе этого года голливудская звезда Мила Кунис приезжала в родные Черновцы, однако владельцы дома, где она жила до отъезда в США, отказались пускать актрису.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, сама Мила жаловалась на то, что новые владельцы не открыли ей дверь, хотя она поняла, что в доме кто-то был. Выяснилось, что части дома принадлежат Валерию Скругу, депутату Госдумы России, и его матери Марии Скруг. Женщина призналась, что дома ее в тот день не было, а Кунис не пустила женщина, помогающая по хозяйству. «Слушайте, сейчас такой кризис, беженцев куча, такое происходит. Мы бедная Украина. Это не Америка», - заявила владелица дома.
Напомним, что Мила Кунис – украинка, семья которой эмигрировала в США. Кунис стала знаменитой на весь мир, а несколько лет назад вышла замуж за другую знаменитость – актера Эштона Кутчера, который находился ранее в длительных отношениях с Деми Мур. У Милы и Эштона подрастают двое детей.