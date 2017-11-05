В Кабмине сообщили, сколько украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество

Граждане Украины на новогодние и рождественские праздники будут иметь по три выходных. Как передает replyua.net, об этом идет речь в публикации издания «Урядовий кур'єр». «В период новогодних и рождественских праздников украинцев ждут парные тройные выходные. Новогодние будут продолжаться три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. Так как7 января (Рождество) 2018 приходится на воскресенье, то следующий день понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. В соответствии с этим, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января», - подчеркивается в сообщении.
Примечательно, что в нынешнем году украинцы отдыхали на день дольше. В то же время, предпраздничные рабочие дни, укороченные на один час, не предусмотрены.
Весной 2017 года у украинцев было целых шесть «дополнительных выходных» в связи с чередой государственных праздников, о чем шла речь в распоряжении Кабинета министров «О переносе рабочих дней в 2017 году» от 16.11.2016 №850-р. В соответствии с документом, в Украине праздничными днями стали: 8 Марта - Международный женский день; 16 и 17 апреля - Пасха; 1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся; 8 и 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.