Стрельба в Хмельницком: 5 человек ранены

В центральной части города Хмельницкого произошел конфликт со стрельбой при участии двух групп лиц, вследствие которого пять человек получили ранение. Как передает replyua.net, соответствующая информация сегодня была распространена в областном управлении Национальной полиции. «В процессе конфликта его участниками было применено охотничье оружие, а также специальные средства для отстрела пуль из резины. Как результат, ранеными с различной степенью оказались пятеро мужчин», - рассказали сотрудники правоохранительных органов. К счастью, среди посторонних граждан нет пострадавших.
Более того, в связи со столкновением и повреждениями в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование и поврежден автомобиль «BMW». Согласно данному факту открыто производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины — по ч.2 и ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия), и по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Прибывшие на место вызова патрульные полицейские не позволили представителям конфликтующих сторон покинуть место происшествия. В настоящее время в местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы.