Розенко объяснил, у кого суд может забрать субсидии

Павел Розенко, вице-премьер-министр, заявил о том, что суд может вынести решение по возврату субсидий государству в отношении тех домохозяйств, которые предоставляли ложные сведения о своих доходах.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление распространил сайт украинского Кабмина. «Никаких возвратов субсидий априори не может быть. Любые возвраты субсидий могут происходить только в судебном порядке. Если это, условно говоря, вина конкретного человека, семьи. Если, например, человек неправильно подает свои сведения - такое может быть. Но, если вы все честно и правильно заполнили, никаких возвратов субсидий не может быть», - подчеркнул Розенко.
Также, по его словам, существует и другой миф, - якобы люди не смогут продать свои квартиры до тех пор, пока не возместят все субсидии, и говорят даже о том, что в будущем дети будут выплачивать государству субсидии, однако это абсолютная ложь, которую распространяют политические оппоненты.