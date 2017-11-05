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Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале новой недели

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале новой недели
На своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтрашний день, шестое ноября, ознаменуется погодой без осадков, хотя при этом ожидаются туманы, передает replyua.net. По словам эксперта, всякие прогнозы погоды, в которых есть слово «солнечная», нужно писать с определенной осторожностью. «А в целом, лучше вообще пока не писать, что в ноябре от реального солнца радость будет всегда. Что касается понедельника, то я не скажу, что он будет сухим, так как будут туманы, но все же обойдется без осадков», - сообщила она.

При этом синоптик подчеркнула, что никаких серьезных изменений в температуре воздуха не ожидается, она составит в пределах от 7 до 13 градусов. Теплее, как обычно, будет на юге – местами до + 15 тепла. Погода без осадков завтра также ожидается в Киеве, температура воздуха составит 8 – 10 градусов тепла, будет туманно.

Аналогичный прогноз погоды составили и синоптики Укргидрометцентра. Так, во Львове завтра ожидается туман, однако без осадков, столбики термометра покажут от 8 до 10 тепла. Осадков не ожидается и в Одессе, температура воздуха будет составлять в пределах + 13 градусов. Похожие погодные условия будут и в Днепре.
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