Прилепин: «90 процентов ребят из моего батальона говорят на украинском»

Захар Прилепин, российский писатель, заявил о том, что около 90 процентов людей в его батальоне на Донбассе говорят исключительно на украинском языке, передает replyua.net со ссылкой на телеканал Россия 1.
Сергей Запорожский, известный блогер, позже разместил на своей странице в Фейсбуке часть заявления Прилепина. «У меня в батальоне 90% местных - луганских и донецких ребят. У меня 90% батальона говорит на украинском языке - "розмовляют", поют украинские песни. Если есть истинные хранители украинства, то они здесь, вместе со мной», - подчеркнул Прилепин. В свою очередь, Запорожский отметил, что эти 90 процентов – дебилы.
«Ну а как? Мы же помним, по сюжетам российского ТВ, что бандеровцы запретили Донбассу говорить на родном русском языке и поэтому Донбасс восстал. А тут Прилепин повествует, что 90% его подразделения говорит на украинском языке. А украинский язык бандеровцы не запрещали. Так за что воюет подразделение Прилепина? Получается, в подразделении Прилепина воюют дебилы», - отметил Запорожский.