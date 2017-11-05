Полиция не содействует военкомам в рейдах, - Князев

В частности в своем «Фейсбуке» Князев написал: «Глупые военкомы сообщают, что якобы проводят набор в армию при помощи полиции. Во Львове вообще панику подняли: облавы устраивают сотрудники полиции, забирают в армию ребят, не позволяют даже кофе допить». При этом глава НПУ добавил: «А если быть серьезно, то подобного рода заявления – это враждебная провокация, ведь полиция ни за что и никогда не лезет в дела ВСУ. В результате все те озвученные заявления не соответствуют действительности». Согласно со словами Сергея Князева, подобного рода провокации осуществляются с целью дискредитировать полицию. Он заявил: «Нам и так есть чем заняться. Мы начали целый ряд спецопераций. В Киеве НПУ переведена на усиленный режим несения службы…».
Как известно, сегодня ранее уже сообщалось, что губернатор Львовской области заявил, что он не видит ничего плохого в том, что во Львове военкомы устраивают рейды на молодых людей, которые уклоняются от несения службы в рядах украинской армии.