Саакашвили: «В роскоши не живу, живу нормально и скромно»

Михаил Саакашвили, грузинский политик и бывший глава Одесской области, заявил о том, что свой основной доход он получает от лекций, и эти суммы могут даже превышать доходы его родственников.
Как передает replyua.net, такое заявление от политика прозвучало в эфире канала ATR. «В роскоши я не живу и никогда к ней не стремился. Я живу очень скромно и нормально ... У меня нет никаких незаконных доходов, нет и не было никакого бизнеса, у моих родственников нет бизнеса и никогда не было. Но члены моей семьи получают хорошую зарплату. У меня бабушка работает, мама работает, жена работает, я работал», - подчеркнул Саакашвили.
Непонятно при этом, сколько лет может быть его бабушке, и кем она может работать в таком возрасте, поскольку Саакашвили в декабре исполнится 50 лет. Получается, что бабушке сейчас лет под 90. Напомним, что после пересечения границы Украины Саакашвили отделался штрафом в размере 3,4 тысяч гривен.