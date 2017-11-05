Экспорт Украины в Канаду вырос на 74 процента

Украина продолжает наращивать экспорт товаров в Канаду, и самый большой рост зафиксирован на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укинформ, об этом рассказала Наталья Микольская, заместитель министра экономического развития и торговли.
«Торговля Украины с Канадой действительно растет: наш экспорт за 8 месяцев вырос на 74%. Что крайне важно, увеличиваются в первую очередь не поставки сырья, а товары с высокой добавленной стоимостью, в частности: соки, машины специального назначения, пластиковая тара и керамическая плитка», - подчеркнула замминистра.
По словам Микольской, в реальных цифрах наблюдается пока незначительный прирост, и эти объемы пока не могут измеряться десятками миллионов, однако продукция действительно продается. «Сам факт наличия роста говорит, что украинские продукты занимают свои ниши на канадском рынке. Наша новая продукция заходит сюда, растет и остается», - добавила Наталья Микольская.