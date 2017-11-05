Глава Львовской ОГА Синютка одобряет рейды военкоматов

Как пишет издание, в эфире «Львов-ТВ» губернатор отметил, что ему не нравится то слово, которое использует общество в соцсетях и изданиях в данном случае, - «облава». Ведь то, что произошло можно описать совсем другим словом. Синютка полагает, что полиция и военнослужащие должны сделать подобные акции публичными, освещать их по-максимуму, а также привлечь к участию в рейдах сотрудников прессы.
Также глава ОГА Львовской области имеет убеждение, что в ночных клубах сидят, в большей степени, «мажоры», которые не учатся нигде и, никто не исключает того, что именно они уклоняются от службы в армии, что является не выполнением своей патриотической и конституционной обязанности защищать страну. Он подчеркнул: «Сначала нужно выполнить свой долг и отслужить в армии, а уже потом развлекаться в клубах».