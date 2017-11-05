Вакарчук: Украинцы должны нести свой генокод, а не копировать Запад

Святослав Вакарчук, украинский музыкант и лидер группы «Океан Эльзы», заявил о том, что украинцы должны прекратить копировать западные страны, поскольку украинский народ – это самобытная нация, у которой имеются свои традиции и культура.
Как передает replyua.net, видеозапись с заявлением Вакарчука на своей странице в Фейсбуке разместила журналистка Юлия Городецкая. Она отмечает, что заявление Вакарчук сделал во время своего выступления в Нью-Йорке перед украинской диаспорой. «Мы, украинцы, самобытные люди и должны нести свой генокод. И я уверен, что мы и будем его нести. Но, знаете, ты можешь быть самобытным и иметь свой почерк. Но когда тебя учат писать буквы, ты должен писать их, как и другие, иначе тебя не поймут. А какой у тебя почерк будет, это уже не так важно», - подчеркнул музыкант.
При этом он отметил, что у украинцев должен быть украинский почерк с общемировыми буквами, чтобы западные страны их восприняли и поняли.