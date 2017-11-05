Правоохранители задержали водителя маршрутки, задавившего семью в Киеве

Полицейские города Киева задержали водителя маршрутки, накануне смертельно травмировавшего двух людей, ему угрожает десятилетний тюремный срок. Как передает replyua.net, соответствующую информацию правоохранители опубликовали на своей странице в Facebook. «Водитель маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводится расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.
Правоохранители добавили, что если вина мужчин будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свобода, а также его могут лишить права на управление транспортным средством на срок до трех лет. «Если вы оказались свидетелем этого дорожно-транспортного происшествия или у вас есть видеозаписи момента его совершения, просьба обратиться в следственное управление ГУНП в г. Киеве», - добавили правоохранители.
Напомним, что столичный градоначальник Виталий Кличко дал поручение начать проверку перевозчиков Киева из-за гибели двух пешеходов.