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В Херсонской области испытали зенитные ракеты

В Херсонской области испытали зенитные ракеты
На территории Херсонской области состоялось проведение контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности, сообщает replyua.net со ссылкой на Командование воздушных сил ВСУ. Отмечается, что в районе временной площадки рядом с населенным пунктом Александровка Херсонской области с успехом были завершены контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. В общей сложности количество осуществленных выстрелов зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300 составило 23, а еще по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 «Рейс» и по согласованным воздушным точечным координатам.

Помимо этого, есть информация о проведенных более 20 пусках со стороны подразделений Сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов «ОСА»

Как рассказал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, проведение испытаний дало возможность провести тренировку представителям боевого расчета, которых внезапно переместили из мест постоянного базирования в определенные районы для проведения практических пусков.
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