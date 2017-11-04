валюта
СпецтемаПономар: увага! Дуже важлива новина!

Сегодня украинец в мировом финале брейк-дансинга защити честь страны

Сегодня украинец в мировом финале брейк-дансинга защити честь страны
Как передает replyua.net, сегодня, 4 ноября 2017 года в Амстердаме состоится грандиозный финал турнира по брейк-дансу. Такие соревнования между бит-боями называются "батлы" и именно в таких "батлах" сегодня вечером сойдутся шестнадцать лучших танцоров мира. Одним из участников соревнования станет наш земляк, украинец Александр Гатин-Лозинский, выступающий под ником Lussy Sky. Известно, что Александру вручили его приглашения прямо от организаторов турнира Мирового Финала Red Bull BC One.

Так же известно, что турнир в столице Нидерландов начнется с плей-офф. Перед началом выступлений всегда проводится жеребьевка, и по итогам бросания жребья наш Александр будет сражаться в "батле" с японцем Накари Шигеюки, которому всего лишь пятнадцать лет, его псевдоним Shigekix, а начал заниматься танцами Накари еще с семи лет. Lussy Sky и Shigekix сойдутся в 1/8 финала.

Данное соревнование все желающие могут посмотреть на канале Red Bull TV в онлайн режиме. Мероприятие начнется в 20:30 по киевскому времени, а трансляция будет производится режиме онлайн и продлится приблизительно три часа. Каждая пара соперников будет участвовать в "батле", который состоит из трех частей и по итогам будет понятно, кто покинет турнир, а кто перейдет на ступень выше.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
03 ноя 2017
6003

Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

За словами Кримського Бандерівця окупанти вирішили у черговий раз «закрутити гайки» на півострові – про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній

04 ноя 2017
5582

Друзенко: «Российские ракеты и самолеты Украина не остановит американскими «Джавелинами»

В случае предоставления Соединенными Штатами летального оружия ситуация на востоке Украины кардинально не изменится, и российские самолеты не идут ни в какое сравнение с американскими «Джавелинами».

Последние новости

ONUKA отказалась выступать на одной сцене с россиянами только после давления общественности?

Блогер: самое важное – это то, что ни один антикоррупционер ни разу даже не усомнился во вранье Саакашвили

Куприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

Сегодня украинец в мировом финале брейк-дансинга защити честь страны

Политолог: Саакашвили дошло, что пора собирать палатки, но вот тот контингент, который он собрал, с этим не согласен

Волонтер: пока непонятно, зачем НАБУ спортивные костюмы в стразах Сваровски

США можуть надати Україні 47 мільйонів доларів для придбання летальної зброї – ЗМІ

Перш за все – виведення військ: російський політик розповів про складнощі майбутньої деокупації Криму

Украинское правительство нарушило свои обязательства перед МВФ и не подняло тарифы осенью, – эксперт

Стали відомі нові деталі смертельного ДТП у Києві

Незаконний перетин українського кордону: Саакашвілі сплатив штраф

У Вашингтоні зробили Києву важливу пропозицію щодо Донбасу

Кличко дал указания масштабной проверки всех киевских перевозчиков

Смертельное ДТП в Киеве

Блогер: при военном положении первым делом закрыть рты пришлось бв любителям «зрады»

Торговая миссия Канады собралась в Украину, - Микольская

Политолог: «Собчак дали указание сделать заявление о Крыме»

В британской королевской семье родится двойня

Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует

Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится

 Новости за день