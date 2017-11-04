Сегодня украинец в мировом финале брейк-дансинга защити честь страны

Как передает replyua.net, сегодня, 4 ноября 2017 года в Амстердаме состоится грандиозный финал турнира по брейк-дансу. Такие соревнования между бит-боями называются "батлы" и именно в таких "батлах" сегодня вечером сойдутся шестнадцать лучших танцоров мира. Одним из участников соревнования станет наш земляк, украинец Александр Гатин-Лозинский, выступающий под ником Lussy Sky. Известно, что Александру вручили его приглашения прямо от организаторов турнира Мирового Финала Red Bull BC One.
Так же известно, что турнир в столице Нидерландов начнется с плей-офф. Перед началом выступлений всегда проводится жеребьевка, и по итогам бросания жребья наш Александр будет сражаться в "батле" с японцем Накари Шигеюки, которому всего лишь пятнадцать лет, его псевдоним Shigekix, а начал заниматься танцами Накари еще с семи лет. Lussy Sky и Shigekix сойдутся в 1/8 финала.
Данное соревнование все желающие могут посмотреть на канале Red Bull TV в онлайн режиме. Мероприятие начнется в 20:30 по киевскому времени, а трансляция будет производится режиме онлайн и продлится приблизительно три часа. Каждая пара соперников будет участвовать в "батле", который состоит из трех частей и по итогам будет понятно, кто покинет турнир, а кто перейдет на ступень выше.