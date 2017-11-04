Перш за все – виведення військ: російський політик розповів про складнощі майбутньої деокупації Криму

Процес відновлення контролю Києва над незаконно анексованим Росією Кримом буде затяжним та супроводжуватиметься труднощами, а також вимагатиме від України та Росії суттєвих зусиль. Як інформує replyua.net, таку точку зору в інтерв'ю виданню «Крим.Реалії» оприлюднив колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов. Зокрема, він висловив переконання у необхідності з боку Москви почати переговорний процес щодо повернення Криму Україні.
«У першу чергу, необхідно провести повну демілітаризацію, вивести війська. До тих пір, поки на півострові присутні збройні сили, будь-яке волевиявлення буде на користь того, кому ці збройні сили належать. Люди завжди відають перевагу голосуванню за силу», - заявив Пономарьов. Російський політик зауважив, що з часом в Криму потрібно провести референдум щодо можливого повернення під контроль України, який варто провести після періоду вільної агітаційної кампанії.
«Потрібен час на вільну агітацію, для того, щоб в Криму був доступ до українських медіа. Перш за все, потрібно визнати процедуру, на яку дадуть згоду і Київ, і Москва. Жодного громадянина не запитували про те, що робити з Кримом, хоча рядовий росіянин заплатив за Крим тисячі доларів зі свого доходу», - зауважив Пономарьов.