валюта
СпецтемаПономар: увага! Дуже важлива новина!

Незаконний перетин українського кордону: Саакашвілі сплатив штраф

Незаконний перетин українського кордону: Саакашвілі сплатив штраф
Екс-президент Грузії та чинний глава політичної партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі сплатив штраф за те, що незаконним чином перетнув державний кордон України. Як передає replyua.net, таку інформацію журналістам «Українських новин» оприлюднив адвокат політика Маркіян Галабала. «Звісно, він вже сплатив штраф», - наголосив він. Варто зазначити, що розмір штрафу склав 3400 гривень, і їй колишній губернатор Одеської області сплатив через відділення банку. Жодних інших подробиць адвокат не надав.

Глава української держави Петро Порошенко підписав указ про позбавлення Саакашвілі громадянства країни 26 липня. Підставою для цього стали неправдиві дані, які політик подав до Державної міграційної служби. У тому числі, Саакашвілі не повідомив, що у Грузії проти нього розслідуються кримінальні провадження.

10 вересня Саакашвілі та його соратники з Польщі прорвався на територію України через пункт пропуску «Шегині». Цю подію слідчі кваліфікували за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, серед яких «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» і «групове порушення громадського порядку».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
03 ноя 2017
5332

Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

За словами Кримського Бандерівця окупанти вирішили у черговий раз «закрутити гайки» на півострові – про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній

04 ноя 2017
4780

Друзенко: «Российские ракеты и самолеты Украина не остановит американскими «Джавелинами»

В случае предоставления Соединенными Штатами летального оружия ситуация на востоке Украины кардинально не изменится, и российские самолеты не идут ни в какое сравнение с американскими «Джавелинами».

03 ноя 2017
4410

Піонтковський: у Кремлі починають розуміти, що зберегти одночасно Путіна, Крим і трильйон неможливо

На думку політичного оглядача Андрія Піонтковського, напруженість у Кремлі наростає з кожним днем все сильніше, і передбачити чим закінчиться ця «битва бульдогів під килимом» неможливо, - про це

Последние новости

Волонтер: пока непонятно, зачем НАБУ спортивные костюмы в стразах Сваровски

США можуть надати Україні 47 мільйонів доларів для придбання летальної зброї – ЗМІ

Перш за все – виведення військ: російський політик розповів про складнощі майбутньої деокупації Криму

Украинское правительство нарушило свои обязательства перед МВФ и не подняло тарифы осенью, – эксперт

Стали відомі нові деталі смертельного ДТП у Києві

Незаконний перетин українського кордону: Саакашвілі сплатив штраф

У Вашингтоні зробили Києву важливу пропозицію щодо Донбасу

Кличко дал указания масштабной проверки всех киевских перевозчиков

Смертельное ДТП в Киеве

Блогер: при военном положении первым делом закрыть рты пришлось бв любителям «зрады»

Торговая миссия Канады собралась в Украину, - Микольская

Политолог: «Собчак дали указание сделать заявление о Крыме»

В британской королевской семье родится двойня

Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует

Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится

Журналист назвал дату, когда Путин объявит о выдвижении

Известной теннисистке предъявлены обвинения в мошенничестве

В Кабмине рассказали о «конкретных очертаниях» «плана Маршалла для Украины»

Ответ России на санкции Канады: Москва заявила о запрете въезда в страну «канадцам-русофобам»

Володимир Фесенко: тиск на Путіна з боку Заходу поступово відіб’є бажання витрачати останні гроші на Донбасі

 Новости за день