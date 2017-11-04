Незаконний перетин українського кордону: Саакашвілі сплатив штраф

Екс-президент Грузії та чинний глава політичної партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі сплатив штраф за те, що незаконним чином перетнув державний кордон України. Як передає replyua.net, таку інформацію журналістам «Українських новин» оприлюднив адвокат політика Маркіян Галабала. «Звісно, він вже сплатив штраф», - наголосив він. Варто зазначити, що розмір штрафу склав 3400 гривень, і їй колишній губернатор Одеської області сплатив через відділення банку. Жодних інших подробиць адвокат не надав.
Глава української держави Петро Порошенко підписав указ про позбавлення Саакашвілі громадянства країни 26 липня. Підставою для цього стали неправдиві дані, які політик подав до Державної міграційної служби. У тому числі, Саакашвілі не повідомив, що у Грузії проти нього розслідуються кримінальні провадження.
10 вересня Саакашвілі та його соратники з Польщі прорвався на територію України через пункт пропуску «Шегині». Цю подію слідчі кваліфікували за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, серед яких «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» і «групове порушення громадського порядку».