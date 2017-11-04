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У Вашингтоні зробили Києву важливу пропозицію щодо Донбасу

У Вашингтоні зробили Києву важливу пропозицію щодо Донбасу
Американська влада запропонувала Києву не подавати власну резолюцію відносно миротворчої місії ООН на Донбасі. Як передає replyua.net з посиланням на «Інтерфакс-Україна», відповідна заява була оприлюднена спеціальним представником Держдепу США по Україні Куртом Волкером. При цьому наголошується, що подібним чином дипломати будуть намагатися якомога швидше досягнути компромісного рішення. Американська влада запропонувала Києву не подавати власну резолюцію відносно миротворчої місії ООН на Донбасі. Як передає replyua.net з посиланням на «Інтерфакс-Україна», відповідна заява була оприлюднена спеціальним представником Держдепу США по Україні Куртом Волкером. При цьому наголошується, що подібним чином дипломати будуть намагатися якомога швидше досягнути компромісного рішення.

«Декілька років тому Україна виступила з ідеєю щодо розміщення на Донбасі миротворчого контингенту ООН, проте тоді у Росії не були готові її вивчати. Коли російська сторона надала свою пропозицію у вересні, в Україні хотіти оприлюднити своє бачення. Ми це питання обговорили з українською владою і сказали, що не варто виступати з власною резолюцією, натомість, можна почати дискусію про принципи, а також про те, що необхідно зробити ефективній миротворчій місії і з’ясувати, чи вдасться нам досягнути домовленостей», - наголосив Волкер. Він також додав, що мова наразі йде про елементи місії ООН та її принципи.

«Ми намагаємося обговорити елементи і принципи, з яких повинна складатися майбутня резолюція Радбезу ООН. І якщо нам вдасться досягнути домовленостей, це суттєво допоможе просунутися вперед, - переконаний Волкер.
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