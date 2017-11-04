Торговая миссия Канады собралась в Украину, - Микольская

Как информирует replyua.net, Микольская сказала: «Очень надеюсь на то, что этот визит будет осуществлен в начале следующего года». Согласно со словами чиновника, во время встречи с министром международной торговли Канады Фрасуа-Филиппом Шампанем, этот вопрос уже обсуждался. Также Микольская напомнила, что из Украины в Канаду уже было совершено несколько крупных торговых миссий.
Ранее перед этим Микольская сообщала, что Украинское государство нарастило экспорт в Канаду товаров с высокой добавленной стоимостью на 74 процента. Она заявляла: «Торговля между Канадой и Украиной действительно растет: наш экспорт за восемь месяцев вырос на 74 процента. Чрезвычайно важно то, что увеличиваются в первую очередь не поставки сырья, а товары с высокой добавленной стоимостью, в частности: соки, машины специального назначения, пластиковая тара и керамическая плитка».