Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует

Павел Розенко, вице-премьер Украины, заявил о том, что категории «дети войны» не существует, и последний раз надбавки к пенсии они получали тринадцать лет назад, и эту категория тогда выделило прежнее популистское правительство страны, передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.
«Во время политической борьбы 2004-2005 годов тогдашняя власть очень хотела понравиться своим избирателям и приняла абсолютно популистское, ничем не подкрепленное решение и придумала такую историю, как "дети войны". Посмотрите историю наших соседей. Нигде нет такой категории граждан. Я понимаю, что вы во время войны пережили очень много бед. Но, поверьте, эта история является популистской и под этим нет никаких средств», - заявил Розенко.
По его словам, за все годы существования этой категории граждан государство ни разу не делало выплаты в полном объеме, также не было и надбавок к пенсиям, а они были прописаны в законе. Вице-премьер добавил, что то решение властей является чистым популизмом.