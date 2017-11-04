валюта
СпецтемаБлогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует

Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует
Павел Розенко, вице-премьер Украины, заявил о том, что категории «дети войны» не существует, и последний раз надбавки к пенсии они получали тринадцать лет назад, и эту категория тогда выделило прежнее популистское правительство страны, передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.

«Во время политической борьбы 2004-2005 годов тогдашняя власть очень хотела понравиться своим избирателям и приняла абсолютно популистское, ничем не подкрепленное решение и придумала такую историю, как "дети войны". Посмотрите историю наших соседей. Нигде нет такой категории граждан. Я понимаю, что вы во время войны пережили очень много бед. Но, поверьте, эта история является популистской и под этим нет никаких средств», - заявил Розенко.

По его словам, за все годы существования этой категории граждан государство ни разу не делало выплаты в полном объеме, также не было и надбавок к пенсиям, а они были прописаны в законе. Вице-премьер добавил, что то решение властей является чистым популизмом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономар: увага! Дуже важлива новина!

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
03 ноя 2017
4905

Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

За словами Кримського Бандерівця окупанти вирішили у черговий раз «закрутити гайки» на півострові – про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній

Последние новости

Политолог: «Собчак дали указание сделать заявление о Крыме»

В британской королевской семье родится двойня

Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует

Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится

Журналист назвал дату, когда Путин объявит о выдвижении

Известной теннисистке предъявлены обвинения в мошенничестве

В Кабмине рассказали о «конкретных очертаниях» «плана Маршалла для Украины»

Ответ России на санкции Канады: Москва заявила о запрете въезда в страну «канадцам-русофобам»

Володимир Фесенко: тиск на Путіна з боку Заходу поступово відіб’є бажання витрачати останні гроші на Донбасі

В Украину прибыл балкер с антрацитовым углем – ДТЭК

Смертельное ДТП в Киеве: на остановке маршрутка сбила людей

Миротворцы на Донбассе: в США сообщили об отсутствии согласия с Россией

В Украине существенно подешевеют лекарственные препараты

Журналист: «С экономикой Донецка все очень плохо, о чем свидетельствует один факт»

Брэд Питт выдал все секреты об Анджелине Джоли

США не будут ставить в зависимость ситуацию на Донбассе с Крымом, - Волкер

Эксперт: есть как минимум две причины, почему Аваков должен уйти в отставку

США заявили о потере ИГИЛ почти всех захваченных в Ираке территорий

Ученый назвал дату первого контакта землян с инопланетянами

Американская авиация впервые нанесла удары по ИГИЛ в Сомали

 Новости за день