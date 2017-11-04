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В Кабмине рассказали о «конкретных очертаниях» «плана Маршалла для Украины»

В Кабмине рассказали о «конкретных очертаниях» «плана Маршалла для Украины»
У «плана Маршалла для Украины» уже есть «конкретные очертания». Как передает replyua.net со ссылкой на «5 канал», такое заявление озвучила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, у документа уже есть более-менее определенные очертания и структура, в которой прописаны механизмы для реализации, а также в документе указаны игроки, которые нужно привлечь для реализации плана.

Вместе с тем, комментируя новость о том, что на понедельник, 6 ноября, в литовском Сейме запланировано представление плана для послов Соединенных Штатов, Канады, Японии и стран Евросоюза, Цинцадзе отметила, что Литва «подготовила почву для того, чтобы иметь возможность его представить и быть услышанной другими членами Европейского союза».

«Все это крайне важно, но мы не должны забывать, что это только начало пути. Для реальной поддержки этого плана, нужно, чтобы этот план реально поддержали все партнеры или большое количество партнеров, которые бы стали участниками инвестиционного плана в размере пяти миллиардов евро или долларов каждый год, как это предложили в Литве», - сказала вице-премьер.
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