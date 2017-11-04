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Володимир Фесенко: тиск на Путіна з боку Заходу поступово відіб’є бажання витрачати останні гроші на Донбасі

Володимир Фесенко: тиск на Путіна з боку Заходу поступово відіб’є бажання витрачати останні гроші на Донбасі
На четвертий рік війни не можна сказати остаточно, що Путін програв чи виграв на Донбасі, адже те, що він змушений «гратися» в риторику про миротворців на Донбасі свідчить про те, що на нього все ж таки чиниться шалений тиск з боку Заходу. Як передає replyua.net, таку думку в ефірі однієї з радіостанцій висловив український політолог Володимир Фесенко.

Він відмітив, що, незважаючи на поодинокі обстріли протягом довгого часу немає ескалації конфлікту на Сході, особливо, якщо порівнювати з 2014-2015 роком. В ті ж роки міжнародне співтовариство побоювалося, що Путін не зупиниться на Україні, піде далі на країни Європи, проте, завдячуючи саме тиску Заходу та України, яка змогла зміцнивши армію, Путін зупинився.

Володимир Фесенко наголосив, що в Україні багато хто говорить, що нам потрібна лише повна перемога, капітуляція Путіна, але треба реально дивитися на речі, саме тому треба розуміти, що доки живий Путін, він нікуди не зникне з Донбасу, принаймні, в ці роки. В той же час, політолог наголосив, що Путін став слабший і це факт. За словами політолога, найкращу тактику стосовно Путіна запропонував спецпредставник США в Україні Курт Волкер, який багато говорив стосовно російської агресії, з його промови випливає головна теза, що тиск Заходу потрібно продовжувати, аж доки цей тиск не відіб’є бажання Путіна витрачати останні гроші на Донбасі.
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