В Украину прибыл балкер с антрацитовым углем – ДТЭК

В порт Черноморск вчера, 3 ноября, прибыл балкер Scythia Graeca, на котором находился южноафриканский уголь в объеме 525 тысяч тонн. Как передает replyua.net, такую информацию распространили в пресс-службе энергетического холдинга ДТЭК. «Эта партия дефицитного угля уже седьмая, и ее отправят на Криворожскую ТЭС, чтобы станция могла покрыть потребности украинской энергетической системы и постоянно производить электроэнергию в осенне-зимний период», – отмечается в сообщении компании.
Причиной дефицита угля на тепловых станциях стала товарная блокада временно оккупированных территорий Донбасса ветеранами антитеррористической операции, представляющими добровольческие подразделения. Главное требование участников протеста – освобождение заложников. Эта блокада распространилась на поставки антрацитового угля с подконтрольных боевиками территорий.
16 февраля текущего года РНБО дал поручение Кабмину немедленно принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. В перечне указанных мер – диверсификация источников поставок каменного угля марки антрацит, а также создание резервов.