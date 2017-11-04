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Смертельное ДТП в Киеве: на остановке маршрутка сбила людей

Смертельное ДТП в Киеве: на остановке маршрутка сбила людей
На улице Героев Днепра в Киеве сегодня, 4 ноября, в районе остановки общественного транспорта, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает replyua.net со ссылкой на Стражи.Эспрессо. Отмечается, что троллейбус прибыл на остановку и остановился во втором ряду, чтобы высадить пассажиров. Когда пассажиры начали из него выходить, маршрутка заезжала в первый ряд, сбив двух людей.

В итоге женщина умерла на месте, карета скоро й помощи увезла мужчину в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего отпустили после оказания помощи на месте. В настоящее время на месте проводят работу сотрудники следственно-оперативной группы, которые пытаются выяснить все обстоятельства инцидента. Чуть позже появилась информация, что раненый мужчина скончался в скорой по дороге в больницу.

В августе нынешнего года в Луцке маршрутка «Луцк-Колки» на улице Ковельской въехала в «КамАЗ», о чем сообщили в пресс-службе Патрульной полиции города на странице в Facebook. Отмечалось, что водитель маршрутного такси себя плохо почувствовал и потерял управление. Автобус въехал в грузовик, направляющийся в попутном направлении. Очевидцы сообщали, что«КамАЗ» из-за удара врезался в столб.
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