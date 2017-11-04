В Украине существенно подешевеют лекарственные препараты

В следующем году программа «Доступные лекарства» будет расширена, благодаря чему ожидается снижение цен на лекарственные препараты. Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом рассказал Павел Розенко, вице-премьер-министр.
«Мы в этом году с 1 апреля ввели систему реимбурсации по трех видах заболевания – это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. Люди получают по рецептам врачей или бесплатные лекарства, или за минимальную стоимость. Это мы сделали, эта история уже работает», - заявил Розенко. Также вице-премьер подчеркнул, что в текущем году программой «Доступные лекарства» смогли воспользоваться более пяти миллионов украинских граждан.
Напомним, что ранее в Минздраве рассказали о том, что при простудных заболеваниях не рекомендуется принимать некоторые препараты. В частности, медики отметили, что при гриппе и ОРВИ без назначения врача не рекомендуется увлекаться витаминами, иммуномодуляторами, антибиотиками, антигистаминными препаратами, противовирусными препаратами и сиропом от кашля.