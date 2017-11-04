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США не будут ставить в зависимость ситуацию на Донбассе с Крымом, - Волкер

США не будут ставить в зависимость ситуацию на Донбассе с Крымом, - ВолкерСпециальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил что, несмотря на то, что Белый дом не признает аннексию Россией Крымского полуострова, Соединенные Штаты Америки не намерены ставить в зависимость урегулирование вопроса по Донбассу с Крымом, пишет ТАСС.

Как информирует replyua.net, дипломат заявил: «Если мы имеем шанс добиться прогресса по одному из конфликтных регионов Украины – Донбассу, то нам необходимо обеспечить прогресс, а не колебаться из-за аннексии Крыма». Также Волкер отметил, что отношение Вашингтона к аннексии Крымского полуострова Россией остается неизменным. Он подчеркнул: «Мы ничего этого не признаем, и не будем признавать ничего этого».

При этом американский спецпредставитель подчеркнул, что США будут готовы смягчить применение ранее в отношении РФ санкций, но только в том случае, когда на Донбассе будет урегулирован вопрос конфликта. Он подчеркнул: «Если договоренности, достигнутые сторонами в Минске, будут выполнены, то соразмерно с этим будет смягчение санкций». Также Курт Волкер отметил, что мировое сообщество не допустит того, чтобы конфликт на Донбассе растянулся на несколько десятилетий, к примеру, как это было на Кипре. Напомним, ранее уже сообщалось, что спецпредставитель США по Украине анонсировал очередные переговоры с Владиславом Сурковым на 13 ноября 2017 года.
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