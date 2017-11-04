Эксперт: есть как минимум две причины, почему Аваков должен уйти в отставку

В деле с «рюкзаками Авакова» все выглядит не так уж и сложно. Сам факт того, что сын министра МВД занимался поставкой рюкзаков для силовиков, уже настораживает. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» отметил Владимир Петраковский, эксперт группы реформы органов правопорядка РПР.
По его словам, все могло быть так, что Александр Аваков зашел к заместителю министра – к заместителю своего отца – и договорился о тендере, который проводит министерство. Здесь министр так же в некотором смысле вовлечен, потому что его сын, пользуясь авторитетом, связями или влиянием отца решает свои деловые вопросы в министерстве. Очевидно, в этом случае министр Аваков должен уходить в отставку самостоятельно.
Эксперт отмечает, что Авакову следовало бы оставить свою должность еще и потому что фактически сейчас Нацгвардия и Нацполиция только координируются министром Аваковым, но это самостоятельные структурные подразделения, которые в соответствии с реформой получили определенную степень автономности. Министр как таковой не может прямо руководить действиями этих правоохранителей. Министр только вырабатывает политику и в определенных ситуациях контролирует их работу, он не уполномочен оперативно управлять этими подразделениями. На практике же все выглядит совершенно иначе.