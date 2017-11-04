Россия все сделала для окончательного разрыва экономических связей с Украиной – Яхно

Украинский политолог Олеся Яхно на своей странице в Facebook предположила, что Кремль не дал согласия на поступившее от Украины предложение создать зоны свободной торговли с Евросоюзом и СНГ, что положило начало окончательного разрыва экономических отношений с Украиной, сообщает replyua.net.
«Власти России не захотели принять формат сотрудничества Киева с Таможенным союзом «3+1» (еще в 2013 году глава правительства Николай Азаров заявлял о том, что Москва пошла на шантаж). Именно Россия, а не Казахстан или Беларусь, обложила товары украинского производства пошлинами после начала действия свободной торговли Украины с Евросоюзом. Москва перекрыла свое транзитное авиапространство для Украины, что стало причиной сокращения украинского экспорта некоторые страны СНГ (в частности, Казахстан)», – отметила она. Яхно добавила, что от сотрудничества с Россией в сфере экономики Украина не отказывалась.
«В Кремле, начав политику войны, все сделали для обвала традиционно тесных экономических связей на региональном уровне, из-за чего Украина начала искать альтернативные рынки. И в Кремле совершенно напрасно надеются на восстановление этих связей», - уверена эксперт.