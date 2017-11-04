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На Донбассе погибает меньше бойцов ВСУ, - Жебривский

На Донбассе погибает меньше бойцов ВСУ, - ЖебривскийПредседатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в интервью «5 каналу» заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции пророссийских сепаратистов погибает меньше, чем военных Вооруженных сил Украины.

Как информирует replyua.net, чиновник отметил, что сепаратистов в зоне АТО гибнет в три раза больше, чем украинских бойцов. Он сказал: «На сегодняшний день орков погибает в 2,8 раза больше, чем украинских воинов. На русскую землю отправляют далеко не всех погибших, мы не отследим ничего из этого. Но факт в том, что разными способами и через разные источники нам поступает информация, что на той стороне гибнет гораздо больше… В результате наши бойцы дают реально адекватный ответ».

Что касается ситуации в зоне проведения антитеррористической операции, то ранее сегодня издание, ссылаясь на сообщение штаба АТО, сообщало, что пророссийские террористы активизировались на всех направлениях вдоль линии соприкосновения сторон. В частности зафиксировано увеличение обстрелов и на донецком направлении.
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