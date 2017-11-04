Ученые рассказали, когда украинцы увидят самый яркий звездопад

Жители Украины увидят последний в этом году яркий звездопад в период с 14 по 21 ноября. Как информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф, звездопад Леониды считается одним из самых интенсивных и ярких, а самыми активными днями метеоритного дождя станут 16 и 17 ноября.
«Вечером 17 ноября метеоритный дождь Леониды достигнет своего пика, и лучшая активность ожидается в часы до рассвета 18 ноября», - сообщили астрономы. По их словам, звездопад Леониды является и самым быстрым – частицы пыли с кометы летят в атмосферу Земли на скорости до 159 тысяч миль в час. Ученые также рассказали, что звездопад Леониды можно увидеть каждый год, ориентировочно в середине ноября.
Земля проходит сквозь поток пылевых частиц, летящих по орбите породившей их кометы Темпеля-Туттля. Название этому метеоритному дождю дали в честь точки на небе, с которой, как могут заметить те, кто следит за метеорным потоком, и «падают звезды». Эта точка расположена в созвездии Льва.