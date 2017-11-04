Законопроект Кабмина: недопуск к приватизации российского капитала и налаживание производств пороха по стандартам НАТО

Кабмин подал в Верховную Раду давно анонсированный законопроект «О приватизации госимущества». Из принципиальных моментов: наконец-то прописано хоть какой-то уровень защиты инвестора. Это, прежде всего, запрет объявления банкротства в течение года. Иными словами, дается год на выплату долгов – а у нас почти все приватизируемые госпредприятия с огромными задолженностями. Также в законопроекте прописано разрешение на международный арбитраж, учитывая качество наших судов – очень важный момент. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Он добавляет, что недопуск к приватизации российского капитала в любом виде – это уже само собой разумеющееся, об этом говорилось изначально с момента начала подготовки этого законопроекта. Теоретически, это должно действительно увеличить создания рабочих мест и закрытие в конце долгов по зарплатам.
Алексей Голобуцкий также напомнил, что в теме по налаживанию производства в Украине собственного пороха и патронов к оружию по нормам НАТО и старыми «советскими» говорилось о предложениях от иностранных частных инвесторов вместе с украинскими наладить выработку критически нужного ресурса. Во время обсуждений зачастую возникало убеждение, что это не будет быстро – потому что инвестор должен убедиться, что соглашение будет надежным, что его не «кинут» и не рейдернут в результате. Если будут введены правила по этому законопроекту, то это должно ускорить, в том числе, и заключение соглашений, и запуск этих военных производств.