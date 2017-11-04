Четвертый год войны: на предприятие «Волга-Днепр», которое будет обслуживать «Антонов», СНБО санкции не наложил

Как передает replyua.net, в Украине, как не крути, не могут избавиться от двойных стандартов даже в тех сферах, где, казалось бы, их быть не может. Так, вчера шокировала новость о том, что «Антонов» официально заявил, что будет продолжать обслуживать российские самолеты, так как они обязаны это делать по договорам с Российской Федерацией. Отказаться они не могут, так как на них наложат международные санкции.
Как пишет в своем блоге украинский блогер Семен Кабакаев, читая такие новости, становится не по себе, ведь наша страна четыре года ведет войну с РФ. «Ничего, что Украина может применять все контрмеры в отношении РФ, за то, что она аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей, развязала агрессивную войну и у нас погибло тысячи наших солдат и мирных граждан», – написал блогер.
Он добавляет, что пора нанять ряд компетентных юристов и развернуть пакет контрмер, как экономических, так и политических, а не продолжать играть в соблюдение международных стандартов, подписанных меморандумов и договоров. «Еще важный момент, на предприятие «Волга-Днепр», которое будет обслуживать «Антонов», СНБО санкции не наложило», – подытожил Кабакаев.